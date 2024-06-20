Прокотив співробітників ТЦК на капоті: в Одесі поліція шукає автомобіль порушника (фото, відео)

За попередніми даними, серйозних травм у військових немає

Зранку у четвер, 20 червня, в Одесі невідомий чоловік втік на автомобілі від співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) та прокотив двох з них на капоті. Поліція оголосила порушника в розшук.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначимо, що офіційної інформації від поліції про оголошення машини в розшук не опубліковано.

На поширеному відео у соцмережах видно, що невідомий на червоному автомобілі тікає від чоловіків у військовій формі. Двоє з них відкрили пасажирські двері, а ще двох водій прокотив на капоті.

Подробиці цього інциденту наразі невідомі. Судячи з відео, співробітники ТЦК не отримали серйозних травм. У телеграм-каналах поширили повідомлення, що машина оголошена в розшук, та прикріпили фото номера цього автомобіля: ЕН 9249 ОН.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі підпалили автомобіль військових. У машину, зафарбовану у колір хакі та з розпізнавальними знаками, характерними для ЗСУ, щось кинули, після чого почалась пожежа. Підпалювач встиг втекти.

Це вже не перший випадок в місті та Україні загалом. За цими підпалами стоїть Росія. Ворожа сторона шукає в інтернеті виконавців цих робіт, пропонуючи їм піти на злочин за порівняно невеликі суми.