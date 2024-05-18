"Ця країна тримається на нас": далекобійники заблокували трасу Одеса-Київ, у чому причина (відео)

У страйку беруть участь водії з різних міст України

Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса після того, як набули чинності нові правила перетину кордону. Вони влаштували страйк, щоб висловити свою незгоду.

Про це повідомляють в мережі, публікуючи кадри з місця страйку. На місці присутні правоохоронці та чергуватиме швидка допомога.

На кадрах видно, що вантажівки зайняли кілька смуг по обидва боки дороги, шикуючись одна за одною. У страйку беруть участь десятки фур із Київської, Івано-Франківської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської та інших областей. Акція проходить на стику Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

"Хлопці радісно відгукнулися на це страйкування, щоб нас хоч трохи почули. Щоб ці дядьки, які їздять з Одеси до Києва на "Мерседесах" за 200 тисяч доларів, побачили та почули нас. На нас ця країна і тримається, а не на них", — сказав один із далекобійників.

Легкові машини, автобуси та маршрутки пропускаються. Учасник страйку підкреслив, що це мирна акція протесту і попросив вибачення у інших учасників руху за незручності.

Далекобійники незадоволені тим, що з 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України перевірятимуть на КПП наявність військово-облікових документів усіх громадян призовного віку. Обов’язковою перевірка буде для громадян, які мають відстрочку, та необов’язковою — для водіїв, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Нагадаємо, що наприкінці квітня стало відомо, що співробітники ТЦК "насильно знімають із рейсів та мобілізують водіїв" прямо на кордоні. Водії відмовляються виходити в рейси, оскільки міжнародні перевізники забронювали менше ніж 5% працівників.

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