"Бездефіцитного сценарію немає": в Yasno розповіли, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку

Позитивні прогнози перестають бути актуальними після чергової атаки

Підготовка до зими та майбутнього опалювального сезону має одразу кілька напрямків, в кожному з яких нині ведеться активна робота для того, аби завадити здійсненню апокаліптичних прогнозів. Зокрема, це робота над відновленням пошкоджених об’єктів інфраструктури, імпорт електроенергії з-за кордону та будівництво нових генерацій в перспективі.

Про це в інтерв’ю виданню "The page" розповів гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він зауважив, що до початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію.

"Я не знаю, які там плани з відновлення державних ТЕС. Скажу, що наша група планує вкласти у відновлення майже 4 млрд грн власних коштів. Ці цифри не хочеться озвучувати з погляду мегаватів, але можна точно сказати, що на 100% до березня неможливо поновити знищену теплову генерацію навіть теоретично. Чому? Тому що цього разу пошкодження були настільки великими, влучали по декілька ракет одночасно в одні й ті сами блоки, що більшість з них розвалені під нуль", — зауважив Коваленко.

В такій реальності говорити про відновлення, на жаль неможливо. Тут мова вже про будівництво, в основі якого так зване донорство.

"З того, що ми можемо казати публічно, один із головних напрямків – це так звана система донорства. Коли в деяких країнах по світу є аналогічні ТЕС, на яких є обладнання, яке можна теоретично викупити, перевезти сюди й використовувати його, щоб поновити ці блоки", — зауважив очільник компанії.

Якщо ж говорити про побудову нової генерації, то за словами директора компанії, це великі гроші й час. Водночас, якщо говорити про будівництво, наприклад, сонячно-вітрової генерації то це не панацея.

"Варто розуміти, що тут йдеться про 300 МВт, коли ми кажемо про дефіцит в декілька ГВт. Тому це часткове рішення, і у глядачів чи читачів не має скластися хибне враження, що хтось щось побудує і дефіциту не буде взагалі", — мовив фахівець.

"Бездефіцитної зими я не бачу, немає сценаріїв, за яких у нас не буде дефіциту. Хіба що буде +15 середня температура упродовж всієї зими й тому споживання просто не зросте. Але якщо ми кажемо про реальну, середню зиму, то бездефіцитного сценарію немає", — підкреслив Коваленко.

Щодо сценаріїв проходження майбутнього опалювального сезону, то на думку фахівця, будь-які припущення та прогнози перестають бути актуальними одразу після чергової нічної атаки на енергооб'єкт. Проте є й очевидні речі.

"До осені завершаться всі ремонтні кампанії і вийде на максимум потужності атомна генерація, збільшиться імпорт і частково повернеться генерація ТЕС і гідрогенерація. З іншого боку, піде вниз сонячна генерація, а споживання зростатиме. Тому я вважаю, що середній сценарій – це 30% плюс-мінус 5% дефіциту електроенергії по всій країні", — зауважив Коваленко.

При такому прогнозі, за умови безперебійного живлення об’єктів критичної інфраструктури, на кшталт, лікарень чи комунальних підприємств, українцям варто готуватися до того, що світла взимку не буде по 12 годин.

При цьому, якщо росіяни продовжать цілити в енергооб’єкти, а зима буде морозною, світла може не бути й по 15-17 годин.

"А якщо мова йде про якісь дні або тижні, коли холодно, виникають форс-мажори, щось десь поламалось – по 7 годин світла на добу досить реально. Менше – не думаю", — зазначив насамкінець Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як в Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей. За словами фахівців, наявні відключення світла — "найменше зло".