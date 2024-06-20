Графіки будуть жорсткішими: "Укренерго" засмутило українців відключеннями світла на 21 червня

Найжорсткіше обмежать споживання світла у певні години

У п’ятницю, 21 червня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень протягом усього дня. У певний час обмеження будуть жорсткішими.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго". Зміни пов’язані із нічною атакою Росії 20 червня на енергооб’єкти.

"Завтра, 21 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. З 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах", — повідомили в компанії.

Щодо відключень світла на об’єктах критичної інфраструктури, але для них графіки не діють і енергоживлення не обмежуватиметься.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через це "Укренерго" негайно змінило графіки відключень світла на 20 червня.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні оновлять перелік об’єктів, на яких не відключатимуть світло. Такі об’єкти пропонують поділити на зони відповідно до сезонів.