Коли в Україні покращиться ситуація з відключеннями світла: названо місяць

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше виконати роботу

Ситуація з відключеннями світла в Україні стане легшою вже у серпні поточного року. Однак майбутні півтора місяця до цього залишатимуться складними.

Про це сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі "Суспільного". За його словами, до цього періоду на деяких атомних енергоблоках буде завершено ремонт на деяких

"Полегшення очікуємо у серпні з огляду на завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням", — пояснив Слободян.

Він також додав, що атомна генерація – базис, який забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС. Наразі тривають ремонтні роботи, внаслідок чого можна буде покрити дефіцит.

При цьому глава Держенергонагляду наголосив, що в найближчі півтора місяці очікується дещо складна ситуація із постачанням електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, скільки ще відключатимуть світло. За словами директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, є один фактор, який міг би змінити ситуацію.