"Бездефицитного сценария нет": в Yasno рассказали, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой

Позитивные прогнозы перестают быть актуальными после очередной атаки

Подготовка к зиме и предстоящему отопительному сезону имеет сразу несколько направлений, в каждом из которых ведется активная работа для того, чтобы помешать осуществлению апокалиптических прогнозов. В частности, это работа по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, импорту электроэнергии из-за рубежа и строительству новых генераций в перспективе.

Об этом в интервью изданию The page рассказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.

"Я не знаю, какие там планы по восстановлению государственных ТЭС. Скажу, что наша группа планирует вложить в восстановление почти 4 млрд грн собственных средств. Эти цифры не хочется озвучивать с точки зрения мегаватт, но можно точно сказать, что на 100% к марту невозможно возобновить уничтоженную тепловую генерацию даже теоретически. Потому что в этот раз повреждения были настолько большими, попадали по несколько ракет одновременно в одни и те же блоки, что большинство из них развалено под ноль», — отметил Коваленко.

В такой реальности говорить о восстановлении, к сожалению, невозможно. Здесь речь уже о строительстве, в основе которого так называемое донорство.

"Из того, что мы можем говорить публично, одно из главных направлений – это так называемая система донорства. Когда в некоторых странах мира есть аналогичные ТЭС, на которых есть оборудование, которое можно теоретически выкупить, перевезти сюда и использовать его, чтобы обновить эти блоки", — отметил глава компании.

Если же говорить о построении нового поколения, то по словам директора компании, это большие деньги и время. В то же время, если говорить о строительстве, например, солнечно-ветровой генерации, то это не панацея.

"Следует понимать, что речь идет о 300 МВт, когда мы говорим о дефиците в несколько ГВт. Поэтому это частичное решение, и у зрителей или читателей не должно сложиться ошибочное впечатление, что кто-то построит и дефицита не будет вообще", — сказал специалист.

"Бездефицитной зимы я не вижу, нет сценариев, при которых у нас не будет дефицита. Разве что будет +15 средняя температура в течение всей зимы и поэтому потребление просто не возрастет. Но если мы говорим о реальной, средней зиме, то бездефицитного сценария нет", – подчеркнул Коваленко.

Что касается сценариев прохождения предстоящего отопительного сезона, то, по мнению специалиста, любые предположения и прогнозы перестают быть актуальными сразу после очередной ночной атаки на энергообъект. Однако есть и очевидные вещи.

"К осени завершатся все ремонтные кампании и выйдет на максимум мощности атомная генерация, увеличится импорт и частично вернется генерация ТЭС и гидрогенерация. С другой стороны, пойдет вниз солнечная генерация, а потребление будет расти. Поэтому я считаю, что средний сценарий – это 30% плюс-минус 5% дефицита электроэнергии по всей стране", — отметил Коваленко.

При таком прогнозе, при бесперебойном питании объектов критической инфраструктуры, вроде, больниц или коммунальных предприятий, украинцам стоит готовиться к тому, что света зимой не будет по 12 часов.

При этом если россияне продолжат целиться в энергообъекты, а зима будет морозной, света может не быть и по 15-17 часов.

"А если речь идет о каких-то днях или неделях, когда холодно, возникают форс-мажоры, что-то где-то сломалось — по 7 часов света в сутки достаточно реально. Меньше — не думаю", — заключил Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. По словам специалистов, имеющиеся отключения света — "малейшее зло".