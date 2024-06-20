Зеленський провів "енергетичну" Ставку: на українців чекають приємні пропозиції від уряду

Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями

Енергетична безпека — єдина і головна тема ставки у четвер, 20 червня, яку провів президент України Володимир Зеленський, який раніше повідомляв про те, що нині уряд ухвалює ряд важливих рішень щодо надійного проходження майбутнього опалювального сезону. Під час засідання були заслухані доповіді різних високопосадовців України, які так чи інакше причетні до теми.

Про хід Ставки та головні рішення, що були на ній прийняті, президент написав у своєму Телеграм. Лідер країни зауважив, що, зокрема, на українців чекає спрощення процедури встановлення сонячних панелей.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами. Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями", — зауважив президент.

Сучасні технології, на кшталт, сонячних панелей, смартлічильників та енергозберігаючі установки мають якнайшвидше з’явитися в кожній школі та у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", — насамкінець зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Укренерго повідомили погану новину про відключення світла. З початку року енергетика зазнала сім ворожих атак