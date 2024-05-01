"Оголошую в розшук Шарія та Арестовича": з новою віртуальною речницею МЗС уже роблять діпфейки (відео)

Українці не на жарт стурбовані

Після того, як Міністерство закордонних справ анонсувало, що створило віртуальну представницю відомства Вікторію Ші, мережею почали ширитись бурхливі обговорення. Чимало людей стурбовані тим, що з Ші-аватара набагато легше створити діпфейки та поширювати їх.

А зазначений QR-код може стати новим гачком для шахрайських схем. Так продюсер та блогер Адрекс Селіванов опублікував один з прикладів.

У відео Вікторія Ші говорить, що захопила владу в МЗС і першим же указом оголосила в розшук Анатолія Шарія та Олексія Арестовича, а також закликала відкривати вогонь по ним.

"Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Сьогодні я як штучний інтелект захопила владу в МЗС та першим же указом в міжнародний розшук оголосила Шарія та Арестовича. ТрО "Мадрид", як побачите цих з**бків, відкривайте вогонь", — йдеться у заяві діпфейка.

Селіванов зазначив, що тепер діпфейки буде робити легше.

"Там (у МЗС — ред.) навіть не подумали ще це самий легкий спосіб робити фейкі, так дипфейк можна зробити і з людини, але їх можна розпізнати, а з "аватарки" це на раз два три. Ось вам маленький приклад", — написав він.

Андрекс Селіванов не єдиний, хто висловив стурбованість. Адже користувачі мережі один за одним висловлюють думку про значні ризики створення фейкових відео з поширенням ІПСО.

Окрім того, користувачів мережі турбує й те, що у такий спосіб збільшується відстань між владою та народом. Так один з користувачів написав, що це "перетворення влади на аватарів, до яких неможливо достукатись чи поскаржитись".

Інші ж користувачі мережі задались питання, навіщо потрібно тоді ведучі телемарафону, якщо можна створити Ші-аватари. Водночас не обійшлось і без порції жартів про креативність назви, глави МЗС Дмитра Кулеби тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни знову запустили фейк, пов’язаний з терактом у "Крокус Сіті Холл". Минулого разу вони показали діпфейк з екссекретарем РНБО Олексієм Даніловим, а тепер поширюють інформацію про "поштові марки" з будівлею концерт-залу, яка палає, та написом "Розплата невідворотна".