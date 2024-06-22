Більшість затримують: у ДПСУ розповіли, скільки ухилянтів щодня "штурмують" кордон

Затриманим чоловікам загрожує адміністративне покарання

Щодня близько сотні ухилянтів намагаються нелегально залишити територію України. Проте більшість із них все ж таки затримуються прикордонниками.

Про це розповів начальник штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв’ю Львівичу. За його словами, ця цифра стосується як західної ділянки кордону, так і південної.

При цьому він наголосив, що ті "ухилянти", які перетинають кордон через пункти пропуску підрахунку не піддаються, оскільки вони при цьому залишаються "латентними".

Що стосується тих, хто регулярно затримується і тих, про кого надходить інформація із сусідніх країн, то їх кількість можна оцінити у понад сотню людей на день, каже Матвійчук.

"Більшість із них вдається затримати, тому що ресурс, який залучений до ДПСУ на сьогодні максимальний. Це і фізичний резерв і технічні засоби", — сказав він і додав, що прикордонники використовують багато передових систем, на кшталт тепловізорів, фотопасток, БПЛА та іншого.

Крім того, Матвійчук додав, що ухилянти після затримання отримують адмінпротокол за статтею про незаконне перетинання кордону, а от організаторам схем загрожує кримінальне покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найсмішніших спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне спорядження.