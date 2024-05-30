У масці Волдеморта чи в рожевих надувних колах: топ-8 найепічніших фото ухилянтів

На що тільки не йдуть чоловіки, аби перетнути кордон ― інколи доходить до смішного

Заборона на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років спонукає деяких на нелегальний перетин кордону. У більшості випадків цього не вдається зробити, проте деякі ухилянти дивують своєю оригінальністю та нестандартним підходом до справи.

Вони можуть одягати дивні костюми або використовувати невідповідне знаряддя. Добірку найбільш смішних спроб перетнути кордон зібрав "Телеграф".

За кордон у "консервній банці"

Прикордонники разом зі співробітниками СБУ 8 березня 2024 року виявили бус, в який вмістились 34 ухилянти. Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Румунії. Вартість такої поїздки склала для кожного 10 тисяч євро.

"Волдеморт" на кордоні з Молдовою

Наступний ухилянт з підбірки, певно, не знав, що магія не працює поза стінами Гоґвортсу. Він одягнув маску лорда Волдеморта та плащ мантію, аби "магічно" перетнути кордон. Але його план не спрацював.

"Золоті" ухилянти

"Блискучий" план був у чотирьох чоловіків, яких прикордонники затримали в Одеській області. Вони обмотались золотистими ізоляційними ковдрами, щоб залишитись непоміченими для тепловізора. Такий оригінальний, але зовсім не "робочий" план їм підказали в інтернеті за 3-8 тисяч євро.

Курйоз з вовками

В Одеській області ухилянт сам звернувся до прикордонників. Він хотів втекти у Молдову, але натрапив на вовків. Злякавшись хижаків, чоловік заліз на дерево та попрохав про допомогу. Цікаво, що буквально за кілька днів до цього курйозу ДПСУ попереджала про вовків у прикордонні.

"Штурм" кордону з драбиною

На початку березня прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою. З собою вони узяли телескопічну драбину. Вони сподівались, що вона допоможе їм впоратись з протитранспортним ровом, але співробітники ДПСУ вчасно помітили чоловіків.

Надувні матраци та кола

Невдала спроба перетину кордону ― не привід зупинятись. Напевно, так подумав 29-річний житель Коломиї, який намагався втекти з країни вчетверте. Кордон він "штурмував" з гумовим матрацом. Навіть одягнув рожеву шапочку, щоб здатись дитиною. Але прикордонники затримали цілеспрямованого та хитрого ухилянта.

"Спайдермен" з Одеси намагався перетнути кордон на дитячому надувному матраці. Він сам продумав маршрут, але потрапив у поле зору прикордонників та був затриманий.

Робили ставку на дитяче спорядження і два горе-втікачі, яких затримали поблизу Тиси у листопаді 2023 року. У одного з них було надувне коло з квіточками, а в іншого ― рожеві нарукавники з фламінго.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гарячих красунь на кордоні, які насправді виявились чоловіками. Кожен випадок затримання на кордоні унікальний.