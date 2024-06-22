Большинство задерживают: в ГПСУ рассказали, сколько уклонистов ежедневно "штурмуют" границу

Задержанным мужчинам грозит административное наказание

Ежедневно около сотни уклонистов пытаются нелегально покинуть территорию Украины. Однако большинство из них все же задерживаются пограничниками.

Об этом рассказал начальник штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью Львівич. По его словам, эта цифра касается как западного участка границы, так и южного.

При этом, он подчеркнул, что те "уклонисты", которые пересекают границу через пункты пропуска подсчету не поддаются, поскольку они при этом остаются "латентными".

Что касается тех, кто регулярно задерживается и тех, о ком поступает информация с соседних стран, то их количество можно оценить в более сотни человек в день, говорит Матвийчук.

"Большинство из них удается задержать, потому что ресурс, который привлечен в ГПСУ на сегодня максимальный. Это и физический резерв и технические средства", — сказал он и добавил, что пограничники используют много передовых систем, вроде тепловизоров, фотоловушек, БПЛА и другого.

Кроме того Матвийчук добавил, что уклонисты после задержания получают админпротокол по статье о незаконном пересечении границы, а вот организаторам схем грозит уголовное наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку наиболее смешных попыток пересечь границу. Нарушители одевали странные костюмы или использовали неподходящее снаряжение.