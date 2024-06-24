Одночасно у декількох черг: зʼявились оновлені графіки відключень світла на 24 серпня

Зміни торкнулись 11 областей України

У понеділок, 24 червня, з 13:00 до 23:00 діятимуть більш суворі погодинні графіки відключень світла. Адже обмежуватимуть електропостачання одночасно у декількох черг.

Про це інформує ЦЕК. Зазначається, що такі суворі обмеження необхідні через погіршення стану енергосистеми внаслідок атак росіян, адже вже застосовані заходи виявились не достатньо ефективними.

Очікується, що з 13:00 до 19:00 світло відключатимуть одразу у трьох черг, а з 19:00 до 23:00 — одночасно у двох.

Також, за повідомленням енергетиків, якщо оператор системи розподілу не вкладеться в три черги, будуть застосовані екстрені відключення. Як наслідок, у зазначений час до черг, відключених за графіком, енергетики вимушені додавати порівну по годині з інших черг.

"У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. З 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Оновлені графіки відключень в областях

Графіки відключень у Запорізькій області:

12:00 – 16:00 – вимикаються одночасно черги 3 та 6;

16:00 – 20:00 – черги 4 та 1;

20:00 – 24:00 – черги 5 та 2.

Також з 14:00 до 23:00 додатково вимикатимуться:

14:00 — 18:00 — черга 5;

18:00 – 22:00 – черга 6;

22:00 – 23:00 – черга 1.

У Кіровоградській області відключатимуть:

1, 2 та 3 черги: 13-14,16-18, 20-22:

4, 5 та 6 черги 14-16, 18-20, 22-24.

У Черкаській області діятимуть наступні графіки:

13:00-14:00 1, 2 та 5 черги;

14:00-15:00 3, 4 та 6 черги;

15:00-16:00 3, 4 та 1 черги;

16:00-17:00 5, 6 та 2 черги;

17:00-18:00 5, 6 та 3 черги;

18:00-19:00 1, 2 та 4 черги;

19:00-20:00 1, 2 та 3 черги;

20:00-21:00 3, 4 та 5 черги;

21:00-22:00 4, 5 та 6 черги;

22:00-23:00 6, 1 та 2 черги;

23:00-24:00 1 та 2 черги.

У Сумській області також було оновлено графіки відключень.

У Дніпропетровській області також було запроваджено екстрені відключення світла.

Раніше "Телеграф" писав, скільки годин на добу українці будуть сидіти без світла взимку. Прогнозом поділився генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він впевнений, що відключення світла взимку будуть тривалими, і це точно буде не по 2-4 години на добу.