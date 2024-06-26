В Україні візьмуться за проблему з постановкою на військовий облік українців, які постійно живуть за кордоном

Проблеми виникають у сотень чоловіків

В українських чоловіків призовного віку, які постійно проживають за кордоном та мають обов'язок стати на облік в ТЦК, виникають з цим проблеми. Крім того, ті з них, хто наразі перебуває в Україні, не може повернутися в країну постійного проживання, адже з 1 червня їх припинили випускати.

На проблему звернув увагу нардеп Ігор Фріс. Він ініціює розгляд цього питання на комітет ВРУ з нацбезпеки та оборони. Однак чи буде підтримана його ініціатива, покаже майбутнє.

"Кількість звернень від громадян України, які мають статус осіб, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, живуть там 5,10,20 років і зараз постановою КМУ обмежені у правах щодо реєстрації, як військовозобовʼязаних — переповнює вхідну скриню. Тому сьогодні направляю звернення на комітет ВРУ з нацбезпеки та оборони щодо термінового розгляду на комітеті за участю МО та ГШ питання постановки на військовий облік та оновлення даних в реєстрі військовозобовʼязаних громадян України, які мають ПМП за межами держави", — написав він у Facebook.

Як пояснив нардеп, зміни в постанову КМУ №563, які надають можливість таким людям здійснити постановку на облік в консульстві країни проживання, — не підкріплені підзаконними актами МЗС та Міноборони. Це фактично унеможливлює виконання постанови на облік консульськими установами.

Такі проблеми існують як для чоловіків, які перебувають за межами України, так і для тих, хто має статус ПМП в іншій країні, але фізично перебуває в Україні та не може повернутися в країну проживання (бо кордони для них закрили). Також вони не можуть стати на облік, адже не є резидентами й у них відсутні податкові коди та банківська ідентифікація для отримання доступу в "Резерв+". Така ж ситуація з тими, хто не стояли на військовому обліку та іншими особами які мають статус ПМП.

Як приклад Фріс навів чоловіка, який виїхав на ПМП до Німеччини в 1995 році у п'ятирічному віці та прожив там майже 30 років. Він стоїть на консульському обліку та не має ідентифікаційного коду, рахунків в банку, внутрішнього паспорту, прописки.

"Зараз перебуває в Україні. В ТЦК відмовляють в постановці на облік. В Консульство звернутися не може — кордон закритий. В Резерв+ не виходить — це оновлення даних, а він не стоїть на обліку. Та й банк айді відсутній — нерезидент. Що робити? Додому повернутися не може. Встати на облік — не може. І таких випадків, різних — сотні. Треба втручатися", — резюмував нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", з 16 липня, після закінчення крайніх термінів оновлення даних у ТЦК, українцям почнуть масово виписувати штрафи. Йдеться про військовозобов’язаних, які з якихось причин це не зроблять.