Їхати в Україну необов’язково: адвокат пояснила, як військовозобов’язаним стати на облік за кордоном (інструкція)

Щоб стати на військовий облік без приїзду до України, необхідно подати до дипломатичної установи заяву

За новим законом про мобілізацію громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України строком більше трьох місяців, зобов’язані стати на військовий облік. Це можна зробити, не приїжджаючи в Україну.

На постановку на облік надається 30 днів з дня набрання чинності Постановою КМУ №653 від 7 червня 2024 року. Таким чином, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон мають стати на військовий облік протягом 30 днів з дня набрання чинності Постановою 653. Адвокат Дар’я Тарасенко роз’яснила, як це зробити через дипломатичну установу.

Вона наголосила, що нововведення не стосуються тих, хто перебуває за кордоном, але досі стоїть на військовому обліку у ТЦК та СП. Також вимога не поширюється на чоловіків, які перебувають за кордоном і раніше були виключені з військового обліку.

На облік можна стати двома способами. Перший — чоловік має приїхати до України та особисто з’явитися до ТЦК. Другий – через закордонну дипломатичну установу України. Щоб стати на військовий облік без приїзду до України, необхідно подати до дипломатичної установи заяву на ім’я керівника ТЦК та СП у довільній формі.

Яка інформація має бути у заяві:

прізвище, ім’я та по батькові

реєстраційний номер акаунту Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

дані Військово-облікового документа

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

дата народження

адреса місця проживання

До заяви необхідно додати копію першої сторінки закордонного паспорта. Її можна подати особисто (у такому випадку додатково необхідно пред’явити оригінал закордонного паспорта) або направити поштою.

Протягом 7 днів з моменту прийому заяви дипломатична установа направляє її електронною поштою до ТЦК та СП, де раніше перебував на обліку військовозобов’язаний. Отримавши заяву, ТЦК ставить призовника/військовозобов’язаного на військовий облік без його особистої присутності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 червня в Україні скасували дозвіл на виїзд із країни за винятком "проживання за кордоном". Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання, наразі не мають права виїзду та їх уже почали не випускати прикордонники.