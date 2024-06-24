"Вони дуже важливі для промисловості": економіст розповів, що змінить зниження віку мобілізації в Україні

Є низка галузей, які дуже потребують людей старшого покоління

У світлі обговорення можливого зниження верхньої межі призовного віку до 50 років, постає питання про економічні наслідки такого рішення. Авторитетний економіст та керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський поділився своїм баченням ситуації.

Більше на тему читайте в матеріалі "Телеграф": "Зниження мобілізаційного віку до 20 та 50 років: військові експерти назвали плюси і мінуси"

"Для економіки 50-60-річні громадяни, безумовно, є цінним ресурсом", — зазначив Вишлінський у коментарі виданню "Телеграф". За його словами, ця вікова група є особливо важливою для промисловості, сільського господарства, комунальної інфраструктури та інших секторів, де традиційно працює більше чоловіків старшого віку.

Експерт підкреслив, що ці люди є додатковими робочими руками, які є критично важливими для економіки країни. Однак питання про те, наскільки їхня участь у цивільному секторі буде більш корисною, ніж у Збройних силах, потребує детального вивчення.

Крім того, Вишлінський звернув увагу на значні інвестиції, які вже були зроблені у розвиток цих фахівців протягом багатьох років. Це порушує питання про ефективність використання накопиченого людського капіталу.

Експерт закликав до зваженого підходу при прийнятті рішень щодо змін у системі мобілізації, наголошуючи на необхідності врахування як військових потреб, так і економічних наслідків.

Обговорення можливих змін щодо призовного віку триває, і остаточне рішення ще не прийнято.