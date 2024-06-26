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В Украине возьмутся за проблему с постановкой на военный учет украинцев, постоянно живущих за границей

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Все военнообязанные должны обновить свои данные Новость обновлена 26 июня 2024, 09:58
Все военнообязанные должны обновить свои данные. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сложности возникают у сотен мужчин

У украинских мужчин призывного возраста, постоянно проживающих за границей и обязанных стать на учет в ТЦК, возникают с этим проблемы. Кроме того, те из них, кто находится в Украине, не может вернуться в страну постоянного проживания, ведь с 1 июня их прекратили выпускать.

На проблему обратил внимание нардеп Игорь Фрис. Он инициирует рассмотрение этого вопроса в комитет ВРУ по нацбезопасности и обороне. Однако будет ли поддержана его инициатива, покажет будущее.

"Количество обращений от граждан Украины, имеющих статус лиц, выехавших на постоянное место жительства за границу, живут там 5,10,20 лет и сейчас постановлением КМУ ограничены в правах по регистрации, как военнообязанных — переполняет ящик входящих. Поэтому сегодня направляю обращение на комитет ВРУ по нацбезопасности и обороне относительно срочного рассмотрения на комитете с участием МО и ГШ вопроса постановки на военный учет и обновление данных в реестре военнообязанных граждан Украины, имеющих ПМЖ за пределами государства", — написал он в Facebook.

Как пояснил нардеп, изменения в постановление КМУ №563, позволяющие таким людям осуществить постановку на учет в консульстве страны проживания, не подкреплены подзаконными актами МИД и Минобороны. Это фактически делает невозможным выполнение постановления на учет консульскими учреждениями.

Такие проблемы существуют как для мужчин, которые находятся за пределами Украины, так и для тех, кто имеет статус ПМЖ в другой стране, но физически находится в Украине и не может вернуться в страну проживания (потому что границы для них закрыли). Также они не могут встать на учет, ведь не резиденты и у них отсутствуют налоговые коды и банковская идентификация для получения доступа в "Резерв+". Такая же ситуация с теми, кто не стоял на военном учете и другими лицами, имеющими статус ПМЖ.

В качестве примера Фрис привел мужчину, который выехал на ПМЖ в Германию в 1995 году в пятилетнем возрасте и прожил там почти 30 лет. Он состоит на консульском учете и не имеет идентификационного кода, счета в банке, внутреннего паспорта, прописки.

"Сейчас находится в Украине. В ТЦК отказывают в постановке на учет. В Консульство обратиться не может — граница закрыта. В Резерв+ не получается — это обновление данных, а он не стоит на учете. Да и банк отсутствует — нерезидент. Что делать? Домой вернуться не может. Встать на учет — не может. И таких случаев, разных – сотни. Надо вмешиваться", — резюмировал нардеп.

Как сообщал Телеграф, с 16 июля, по истечении крайних сроков обновления данных в ТЦК, украинцам начнут массово выписывать штрафы. Речь идет о военнообязанных, которые по каким-либо причинам это не сделают.

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#Мужчины #Учет #Мобилизация