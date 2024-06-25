Українці можуть масово отримувати штрафи через ТЦК: коли та чому

В Україні підняли штрафи за неоновлення даних

З 16 липня, після закінчення крайніх термінів оновлення даних у ТЦК, українцям почнуть масово виписувати штрафи. Йдеться про військовозобов’язаних, які з якихось причин це не зробили.

Як пише "Фокус", зміни до статей 210 та 210-1 кодексу про адміністративні порушення передбачають підвищення штрафів. При цьому розглядатимуть справи та складатимуть постанови самі ТЦК.

Таким чином, якщо військовозобов’язаний не стоїть на військовому обліку або не оновив дані вчасно, то йому загрожує штраф:

від 3400 до 5100 грн у мирний час;

від 17 до 25,5 тисяч гривень у військове.

Відмова від повістки або неявка до ТЦК карається штрафом:

у мирний час — від 5100 до 8500 грн для фізосіб та від 17 000 до 34 000 для юридичних осіб;

у воєнний час — від 17 000 до 25 500 грн для фізосіб та від 34 000 до 59 000 для юросіб.

Якщо ТЦК має можливість отримати всю необхідну інформацію про військовозобов'язаного з реєстрів, то штрафи не застосовуються.

Якщо військовозобов’язаний вважає, що під час накладення штрафу було порушено його права, то він може оскаржити його в судовому порядку.

Нагадаємо, військовозобов’язані українці з 25 червня можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом після оновлення даних не лише у ТЦК, а й у центрах надання адмінпослуг (ЦНАП).