Відключення почастішали і стали довшими, але не всюди: де і чому змінили графіки

У деяких областях кількість годин без світла навпаки скоротилась

Графіки погодинних відключень світла в Україні переписали. Як наслідок, період обмежень у деяких областях зріс вдвічі.

До прикладу, на Київщині замість двох гарантованих годин без електроенергії поспіль світло вимикатимуть щонайменше на чотири години, а у Полтавській області гарантований період зі світлом скоротився з 11,5 до 6 годин на добу. Про це пише OBOZ.UA.

"Ми оновили графіки стабілізаційних відключень, щоб вони краще відповідали поточній ситуації в енергосистемі та дефіциту електроенергії, який значно виріс після весняних і літніх масованих атак РФ", – пояснили в "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Лімітів, які раніше виділялись на область, не вистачало, адже у спеку споживання електроенергії значно зросло.

Що змінилось:

збільшилась кількість груп відключень;

тривалість гарантованого відключення у неділю буде меншою, ніж у суботу чи будні дні;

тривалість відключень збільшили вдвічі: з 2 до 4 годин.

"Це необхідний крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі обстріли, що тривають з березня цього року. Нові графіки дозволять пройти більш стабільно та прогнозовано літні піки навантаження", – пояснили в "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Новий графік:

гарантований період зі світлом скоротили з 14 до 2 годин (у сім разів!); період без світла впродовж дня збільшили з 6 до 12 годин (по 4 години поспіль);

ввели "сіру зону" (період можливих відключень).

"Щоб повернутися до графіків 4/4, мають бути переглянуті підходи до формування лімітів на рівні Міністерства енергетики та НЕК "Укренерго", – повідомили в ДТЕК.

Ситуація у Полтавській області погіршилась

Попередній графік для першої черги передбачав, що світло гарантовано буде з 00.00 до 04.00. А з 04.00 до 06.30 було гарантоване відключення, потім, до 7.30 – година можливих відключень і з 7.30 до 10.00 – гарантований період з електроенергією, потім – знову 2,5 години без світла, годину – можливі відключення та 2,5 години – зі світлом.

Загалом за всю добу світло гарантовано відключали на 7,5-9,5 годин. У новому графіку для першої групи гарантований період без світла – до 16 годин на добу. Для першої групи гарантований період зі світлом скоротився з 11,5 до 6 годин — майже вдвічі.

Зміни торкнулись не всіх

У Миколаївській області діє найпростіший варіант: дві години зі світлом, дві – без, дві години – можливі відключення. Зміни в графіках не стосувались тривалості відключень. У Чернігівській області графік також не змінився (три години зі світлом, три – без, три – можливе відключення). У Черкасах дві години без світла, чотири – зі світлом.

Перевірити, коли у вас вимикатимуть світло, ви можете за посиланнями нижче (залежить від області проживання):

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (тільки у персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf Івано-Франківськ, Прикарпаття https://oe.if.ua/uk/sections/ Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (тільки в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Нагадаємо, покращиться ситуація не так скоро, адже прогнозовано це має відбутись, коли з ремонту вийдуть енергоблоки. А до цього, як раніше і повідомляли енергетики, відключення будуть більш масовими та суворими.