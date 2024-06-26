Відключення почастішали і стали довшими, але не всюди: де і чому змінили графіки
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У деяких областях кількість годин без світла навпаки скоротилась
Графіки погодинних відключень світла в Україні переписали. Як наслідок, період обмежень у деяких областях зріс вдвічі.
До прикладу, на Київщині замість двох гарантованих годин без електроенергії поспіль світло вимикатимуть щонайменше на чотири години, а у Полтавській області гарантований період зі світлом скоротився з 11,5 до 6 годин на добу. Про це пише OBOZ.UA.
"Ми оновили графіки стабілізаційних відключень, щоб вони краще відповідали поточній ситуації в енергосистемі та дефіциту електроенергії, який значно виріс після весняних і літніх масованих атак РФ", – пояснили в "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
Лімітів, які раніше виділялись на область, не вистачало, адже у спеку споживання електроенергії значно зросло.
Що змінилось:
- збільшилась кількість груп відключень;
- тривалість гарантованого відключення у неділю буде меншою, ніж у суботу чи будні дні;
- тривалість відключень збільшили вдвічі: з 2 до 4 годин.
"Це необхідний крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі обстріли, що тривають з березня цього року. Нові графіки дозволять пройти більш стабільно та прогнозовано літні піки навантаження", – пояснили в "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Новий графік:
- гарантований період зі світлом скоротили з 14 до 2 годин (у сім разів!); період без світла впродовж дня збільшили з 6 до 12 годин (по 4 години поспіль);
- ввели "сіру зону" (період можливих відключень).
"Щоб повернутися до графіків 4/4, мають бути переглянуті підходи до формування лімітів на рівні Міністерства енергетики та НЕК "Укренерго", – повідомили в ДТЕК.
Ситуація у Полтавській області погіршилась
Попередній графік для першої черги передбачав, що світло гарантовано буде з 00.00 до 04.00. А з 04.00 до 06.30 було гарантоване відключення, потім, до 7.30 – година можливих відключень і з 7.30 до 10.00 – гарантований період з електроенергією, потім – знову 2,5 години без світла, годину – можливі відключення та 2,5 години – зі світлом.
Загалом за всю добу світло гарантовано відключали на 7,5-9,5 годин. У новому графіку для першої групи гарантований період без світла – до 16 годин на добу. Для першої групи гарантований період зі світлом скоротився з 11,5 до 6 годин — майже вдвічі.
Зміни торкнулись не всіх
У Миколаївській області діє найпростіший варіант: дві години зі світлом, дві – без, дві години – можливі відключення. Зміни в графіках не стосувались тривалості відключень. У Чернігівській області графік також не змінився (три години зі світлом, три – без, три – можливе відключення). У Черкасах дві години без світла, чотири – зі світлом.
Перевірити, коли у вас вимикатимуть світло, ви можете за посиланнями нижче (залежить від області проживання):
Нагадаємо, покращиться ситуація не так скоро, адже прогнозовано це має відбутись, коли з ремонту вийдуть енергоблоки. А до цього, як раніше і повідомляли енергетики, відключення будуть більш масовими та суворими.