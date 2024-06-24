Не допомагає навіть імпорт: у YASNO говорять про критичну ситуацію з електрикою в Україні

Проблем спостерігатимуться ще 6-8 тижнів

Ситуація з електрикою в Україні залишається критичною, а через нові атаки росіян внутрішньої генерації не вистачає. Це не може виправити навіть максимальний імпорт.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook. За його словами, ця ситуація призвела до того, що зараз Україна дуже залежить від сонячної та вітрової генерації, через що й відбуваються суттєві коливання протягом дня.

Ще одним істотним фактором залишається те, що частина енергоблоків атомних електростанцій перебуває у ремонті.

"У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною. Крім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання", — написав Коваленко.

Водночас він зазначив, що вже кілька тижнів по Україні діє нова логіка розподілу електрики, проте для Києва графіки залишаються незмінними — з білими, чорними та сірими зонами.

"Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми і ОСР максимально швидко повідомлятимемо про зміни. Але для планування краще не розраховувати", — додав він.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли в 11 областях України довелося запроваджувати більш жорсткі графіки відключення електрики.