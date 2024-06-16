Наступні тижні будуть набагато важчими: в "Укренерго" повідомили неприємну новину щодо відключень світла

Кудрицький назвав три основні фактори, які впливають на дефіцит в системі

Наступні кілька тижнів графіки відключень світла в Україні будуть більшими, а з 11:00 до 23:00 вимикати електроенергію будуть частіше, ніж в інші години доби. Ситуація в енергосистемі ускладнилась через ремонти на енергоблоках атомних електростанцій (АЕС).

Більш жорсткі графіки вводять приблизно на місяць-півтора. Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів "Суспільному".

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так ― досить суттєвими", ― сказав Кудрицький.

Він розповів що впливає на тривалість графіків відключення. Це не лише дефіцит електроенергії через погоду та ремонт енергоблоків. Кудрицький назвав три головних фактори.

"Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання", ― сказав він.

Тому в найближчій час треба потурбуватись про наявність свічок, генераторів та павербанків. Тим паче що прогноз можуть змінити у будь-який момент. Нещодавно графіки відключення світла ввели раніше на чотири години, ніж прогнозували.

"Телеграф" повідомляв, що через ремонт енергоблоків у п’яти областях світло будуть вимикати набагато частіше. В інших регіонах електроенергії не буде усього 2-3 години на добу.