Тариф "Фиксированный" в действии: сколько заплатим за газ в июле?

Нафтогаз действует в национальных интересах

Перед началом любого нового месяца украинцы часто задают себе вопрос, а каким будет тариф на те или иные коммунальные услуги в новом периоде. В частности, изменится ли цена на "голубое топливо" в июле.

Рады сообщить вам, что цена останется неизменной: 7,96 грн. за кубометр для всех клиентов поставщика "Нафтогаз Украины". Хорошая новость еще и в том, что указанный тариф зафиксирован до конца апреля 2025 года.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену в год вперед", — заявлял ранее глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

У других поставщиков газа цена колеблется от 7,7 до 9,90 грн за куб, в зависимости от компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется зарядить повербанк по новым тарифам на свет. Кроме того, рассказывали мы и сколько будет стоить приготовить борщ на электроплите.