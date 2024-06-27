Зарядить два смартфони, роутер, ноутбук та холодильник, але ціна "кусається": яку зарядну станцію вибрати

Потреби у всіх різні, а отже, і загальної рекомендації бути не може

В Україні через енерготерор РФ щодня діють графіки відключень світла. При цьому, за деякими прогнозами, ситуація в майбутньому не покращає, а навіть навпаки може суттєво погіршитися. Так, наприклад, у Раді припускають, що вже цієї зими українці можуть залишатися без електроенергії по 14 годин на добу. У зв’язку з цим багато українців уже зараз замислюються про свою енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Спочатку слід зазначити, що стандартні графіки відключення, що діють на даний момент, діляться на черзі. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми). Отже, під час вибору станції необхідно орієнтуватися на такий час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні. Проте в цьому і полягає головна проблема при виборі, адже потреби у всіх різні, а отже, і загальної рекомендації бути не може.

Саме тому має сенс розглянути різні базові сценарії окремо. У цьому матеріалі ми розглянемо досить поширений сценарій, при якому для покупця важливо бути постійно на зв’язку. Він може підійти, наприклад, для роботи вдома.

Для цього ми візьмемо наступний набір гаджетів, який може знадобитися такій людині: ноутбук, два смартфони, Wi-Fi роутер і холодильник (це пристрій досить важливий для всіх сценаріїв особливо влітку).

Які параметри є важливими для розрахунків?

Основними параметрами зарядної станції є її ємність та потужність. Ємність — це показник, який дозволить вам орієнтуватися на тривалість її роботи при підключенні всіх гаджетів, а потужність дозволить дізнатися скільки пристроїв вона може "витягнути" одночасно. Зазначимо, що найчастіше виробники на упаковках вказують саме ємність станції. Її важливо не плутати з потужністю, адже цей параметр впливає навіть на збереження техніки. Тобто, в кращому випадку станція просто "не витягне" ваші пристрої, а в гіршому може навіть зашкодити їм через знижену напругу.

Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?

По-перше: для цього необхідно дізнатися споживання ваших гаджетів і скласти їх разом. Таким чином ми отримаємо потужність станції, яка вам потрібна.

По-друге: потрібно дізнатися скільки гаджети "з'їдять" за 4 години. Як ми вже говорили, максимальний час одноразового відключення в Україні наразі становить 4 години. Отже, множити будемо на 4.

Для розрахунків ми взяли середнє споживання. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.

І так: у нашому випадку (ноутбук (4 години роботи), два смартфони (година роботи), Wi-Fi роутер (4 години роботи) та холодильник інверторний (4 години роботи) загальне споживання вийшло на рівні 692 Вт·год, а потужність 188 Вт.

Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:

Що вибрати для таких параметрів і скільки це буде коштувати

Вищевказаним характеристикам відповідають такі зарядні станції:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не залишитися без електрики та інтернету під час довгих відключень світла.