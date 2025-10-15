Зарядит два смартфона, роутер, ноутбук и холодильник, но цена "кусается": какую зарядную станцию выбрать

При выборе станции следует учитывать, сколько приборов будут к ней подключать

Украинские города все чаще сталкиваются с отключениями света из-за российского энерготирора. В то же время, прогноз на зиму может быть неутешительным, ведь страдает не только энергетическая инфраструктура, но и газовая. Поэтому к отключениям следует подготовиться раньше времени.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период. Сначала следует отметить, что стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы).

Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на время ее работы. То есть станции должно хватить на 4 часа использования всеми приборами, которые вам нужны. Однако в этом и состоит главная проблема при выборе, ведь потребности у всех разные, а значит, и общей рекомендации быть не может.

Именно поэтому имеет смысл рассмотреть разные базовые сценарии в отдельности. В этом материале мы рассмотрим достаточно распространённый сценарий, при котором для покупателя важно быть постоянно на связи. Он может подойти, к примеру, для работы на дому.

Для этого мы возьмем следующий набор гаджетов, который может понадобиться такому человеку: ноутбук, два смартфона, Wi-Fi роутер и холодильник (это устройство достаточно важно для всех сценариев, особенно летом).

Вас также может заинтересовать: Дефицит газа не только из-за ударов России: о возможных блэкаутах в блиц-интервью с нардепом Кучеренко

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции есть ее емкость и мощность. Емкость – это показатель, который позволит вам ориентироваться на продолжительность ее работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытащить" одновременно. Отметим, что наиболее часто производители на упаковках указывают именно емкость станции. Ее важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность техники. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может даже повредить им из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Во-первых: для этого необходимо узнать потребление ваших гаджетов и сложить их вместе. Таким образом, мы получим мощность станции, которая вам нужна.

Во-вторых: нужно узнать сколько гаджетов "съедят" за 4 часа. Как мы уже говорили, максимальное время одноразового отключения в Украине составляет 4 часа. Следовательно, умножать будем на 4.

Для расчета мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличаться в ту или иную сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите при выборе.

И так: в нашем случае (ноутбук (4 часа работы), два смартфона (час работы), Wi-Fi роутер (4 часа работы) и холодильник инверторный (4 часа работы) общее потребление вышло на уровне 692 Вт·ч, а мощность 188 Вт.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Что выбрать для таких параметров и сколько это будет стоить

Вышеуказанным характеристикам соответствуют следующие зарядные станции:

Зарядная станция – стоимость на рынке

Зарядная станция – стоимость на рынке

Зарядная станция – стоимость на рынке

Зарядная станция – стоимость на рынке

Зарядная станция – стоимость на рынке

Напомним, ранее мы писали о том, есть ли смысл тратить деньги на б/у зарядные станции и на что следует обращать внимание перед покупкой этой техники с рук.