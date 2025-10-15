В Україні масові відключення світла. Де запровадили графіки

Ситуація в енергетиці залишається непростою

Зранку у середу, 15 жовтня, в деяких областях України запровадили аварійні графіки відключення світла. Проблеми з електропостачанням в Україні є наслідком російських ударів по об'єктах енергетики.

Що треба знати:

Українська енергетика пошкоджена російськими ударами та потребує відновлення

В низці областей запровадили обмеження споживання світла, діяли графіки

Українців просять ощадливо споживати електроенергію, особливо у пікові години

Яка ситуація зі світлом 15 жовтня

Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів – вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення. На зараз – ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні, — "Укренерго"

На Чернігівщині застосовуються три черги погодинних відключень, повідомили енергетики. Фахівці проводять аварійні роботи після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі регіону.

Через похолодання споживання електроенергії зростає. Українці використовують електрообігрівачі поки не почався опалювальний сезон.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00, — закликають енергетики

Дніпропетровська область

"Телеграф" розповідає про ситуацію зі світлом у регіонах 15 жовтня. О 7:35 в ДТЕК повідомили про застосування екстрених графіків на Дніпропетровщині. О 9:40 їх було скасовано.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", зранку у середу на території Сумщини введено графіки аварійних відключень (ГАВ), поінформували у "Сумиобленерго". Вони діяли для 1, 2 та 3 черг споживачів, їх вже скасували.

На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", — "Сумиобленерго"

Полтавська область

"Полтаваобленерго" повідомляло, що за розпорядженням НЕК "Укренерго", 15 жовтня о 7:34 було отримано команду на застосування трьох черг ГАВ. Проте на щастя, вже о 9:13 відключення скасували.

Черкаська область

За повідомленням АТ "Черкасиобленерго", 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень. Заходи спрямовані на збереження енергосистеми України. Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію. ГАВ вже скасовано.

Кіровоградська область

В області зранку також було застосовано графіки аварійних відключень, йшлося у повідомленні "Кіровоградобленерго". Станом на 9:19 ГАВ скасовано.

