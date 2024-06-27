Є чітка відповідь: чи призовуть українця, якщо той тільки подав документи на відстрочку

Як довго розглядають документи

В Україні під час загальної мобілізації певні категорії чоловіків мають можливість отримати відстрочку від служби. Для цього їм потрібно надати певний список документів. Чи можуть мобілізувати українця, якщо він вже подав офіційні папірці на відстрочку?

До ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов'язаний може не йти з метою проходження медичного огляду для визначення придатності на службу та не підлягає призову. Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Згідно з даними, документи на відстрочку розглядаються протягом 7 днів з дати їх надходження до ТЦК та СП. Цей термін може бути продовжено, якщо комісія звертається за додатковою інформацією до інших державних органів, але документи розглянуть не пізніше наступного дня після відповіді.

Про позитивне та негативне рішення, яке прийме комісія ТЦК чи СП, буде повідомлено телефоном, листом на електронну адресу або поштою.

Якщо рішення комісії буде позитивним, то військовозобов'язаному нададуть довідку. Якщо негативне, то повідомлять письмово із зазначенням причин.

Крім того, інформація про відстрочку також має відображатися в мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 категорій студентів в Україні у липні не отримають відстрочку.