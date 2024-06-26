Не на фронт: які повістки видають військовозобов’язаним в Україні у червні

Усього є три види повісток

В Україні триває процес мобілізації, під час якого військовозобов’язаним видають повістки різного типу. Усього їх є три, і кожна з них має своє значення.

Отримати повістку під час загальної мобілізації та воєнного стану може будь-який військовозобов’язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Проте слід зауважити, що далеко не кожна з них означає безпосередній призов та відправлення на фронт.

За допомогою одного з повідомлень військовозобов’язаного, наприклад, викликають до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб він оновив свої дані. Є також повістка для проходження медичної комісії.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних

Цей вид повісток вручають для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії. Причини цього можуть бути різні.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Така повістка зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також буде додана картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Мобілізаційне розпорядження (бойова повістка)

Дані повістки вручають військовозобов’язаним, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист розповів, чи можуть виші відправити до ТЦК дані про відрахованих студентів, щоб ті могли вручити повістку.