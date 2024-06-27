Відстрочку отримають не всі: кого зі студентів можуть мобілізувати у липні

Оновити свої дані мають абсолютно всі повнолітні студенти

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Однак за новим законом деякі чоловіки все ж таки можуть отримати відстрочку від неї, наприклад студенти. Однак тут є свої нюанси.

"Телеграф" розповідає про те, хто має право на відстрочку від мобілізації серед студентів. Так, згідно з новим законом про посилення процесу мобілізації в Україні, студенти-чоловіки, які навчаються у вузах та закладах профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Право на відстрочку від мобілізації мають :

учні, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України "Про освіту";

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

При цьому є три категорії учнів, які можуть бути мобілізовані.

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Також з 2024 року бучення на денній чи дуальній формі в аспірантурі більше не дає право на відстрочку від мобілізації. Тепер вступати на аспірантуру можна лише на бюджет на денну форму, а також заочну форму навчання.

А ось оновити свої дані мають абсолютно всі студенти, які досягли повноліття. Це потрібно зробити до 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, чи планують в Україні знизити мобілізаційний вік до 21 року.