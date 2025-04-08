Випробування холодом продовжиться в Україні посеред весни: прогноз погоди для всіх регіонів

Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки

Мокрий сніг та заморозки до -5 градусів накриють Україну 8 квітня. Синоптики попереджають, що холод повернеться до всіх регіонів, включно з південними областями.

Разом із низькою температурою українців чекає пронизливий північно-західний вітер, що посилить відчуття холоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними метеорологів, у вівторок в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. У східних, західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не буде.

Температура повітря вночі на більшості території знизиться до -5 градусів. Лише на Луганщині буде тепліше – від +2 до +5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +5 градусів, на півдні – до +8 градусів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с зробить холод відчутнішим. На дорогах західних, північних областей та Вінниччини утвориться ожеледиця.

У Києві вночі очікуються заморозки до -3 градусів, вдень – не вище +3 градусів. Можливий невеликий сніг і пориви вітру до 14 м/с.

Через різке зниження температури Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Синоптик Наталка Діденко підтверджує, що 8 квітня холодне повітря охопить усі регіони країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, в Україну повернулася зима у квітні. Синоптики розповіли, скільки триватиме така погода.