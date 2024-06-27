Какие повестки можно получить по почте уже с июля: в Минобороны дали четкий ответ

Повестка будет считаться врученной даже без подписи

Уже с 16 июля украинцы смогут получать повестки не только от работников территориального центра комплектования (ТЦК), но и по почте. Ведь именно в этот срок завершается период обязательного обновления военно-учетных данных.

Но какие именно виды уведомлений военнообязанные смогут получить по почте, рассказали в Минобороны, пишет РБК. Отмечается, что документ будет иметь статус врученного (без личной подписи адресата) на основании штемпеля Укрпочты с информацией о дате отправления.

Какие повестки можно получить по почте с июля 2024 года?

об обновлении персональных данных,

о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК),

мобилизационные распоряжения,

так называемые "боевые повестки".

Кроме этого, по почте могут направить требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным или резервистом, а также предупреждение руководителя центра о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета.

Что является подтверждением о вручении повестки по почте:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса места жительства.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли отказаться от пришедшей по почте повестки и что с ней делать.