Електронним повісткам бути? Які процеси мобілізації хочуть перевести в онлайн

Це здійснюватиметься завдяки поступовому вдосконаленню взаємодії між реєстрами

В Україні невдовзі можуть перевести частину мобілізаційних процесів в онлайн. Йдеться, наприклад, про онлайн-навчання для воїнів, отримання відстрочки онлайн, онлайн-рекрутинг і так далі. Проте над введенням електронних повісток у "Резерв+" робота зараз не ведеться.

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV. За її словами, у пріоритеті зараз позбавлення системи паперових документів, а також максимальне усунення фізичної взаємодії людей з чиновниками.

"Ми дуже мріємо про те, що окрім електронного запуску всіх процесів, які є в ТЦК та СП, ми зможемо запустити онлайн-рекрутинг, онлайн-навчання для військовозобов'язаних, отримання відстрочки та онлайн-бронювання працівників керівниками підприємств, на яких вони працюють. Наша візія — максимально усунути паперові документи і фізичну взаємодію людей з чиновниками. Це буде здійснюватися завдяки поступовому вдосконаленню взаємодії між реєстрами", — сказала Черногоренко.

Вона додала, що бізнес-процеси постійно аналізуються, над їхньою оптимізацією ведеться робота, робиться все в рамках законодавства. На думку заступника міністра, протягом найближчого часу всі ці функції будуть запущені.

Щодо можливості запровадження електронних повісток Чорногоренко сказала, що наразі не ведеться робота над цією функцією у додатку "Резерв+".

"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціоналу. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", — пояснила співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у додатку "Резерв+" з’явився електронний військовий квиток. Адвокат Дар’я Тарасенко пояснила українцям, чи тепер потрібно носити паперовий квиток із собою.