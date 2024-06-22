Повістка прийшла поштою або в месенджері: юрист пояснив чи легально це

В Україні збільшилася кількість способів, якими військовозобов’язані можуть отримати повістки

В Україні розширили перелік способів, якими українці можуть отримати повістку до Центру комплектації. Це сталося після того, як Кабмін уточнив порядок проведення призову на службу.

Нюанси пояснив керівник практики кримінального права Hillmont Partners Олексій М’ягкий у колонці на NV. За його словами, повістка за новими правилами може приходити поштою і вважається врученою незалежно від того, чи отримав її військовозобов’язаний, чи ні.

За його словами, нові правила набудуть чинності 16 липня, тобто через 60 днів після ухвалення нового закону про мобілізацію. З цього дня людина може отримати повістку рекомендованим листом із повідомленням.

"При цьому документ вважається врученим навіть тоді, коли адресат з якихось причин не отримав його в руки. Підставою є штемпель Укрпошти на повідомлення з відповідною датою. А ще важливим є нюанс, яким є дата не отримання, а саме відправлення листа. Від неї відштовхуються у своїй роботі ТЦК та СП", — зазначив він.

При цьому М’ягкий наголосив, що електронні повістки у новому законодавстві не передбачені. Тобто ТЦК не може сповіщати людину про те, що вони хочуть її бачити, через SMS, повідомлення в інших месенджерах або електронною поштою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках після вручення повістки військовозобов’язані можуть не йти до ТЦК та СП.