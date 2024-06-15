Новий спосіб вручення повісток в Україні: коли він почне діяти та що треба знати

Зміни почнуть діяти вже у липні 2024 року

Після завершення терміну встановленого строку для оновлення військово-облікових даних в Україні з’явиться новий спосіб вручення повісток. З 16 липня 2024 року українці зможуть отримувати їх звичайною поштою.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "1+1". За його словами, повістки відправлятимуть українцям рекомендованим листом.

Речник наголосив, що наразі алгоритм вручення документа вимагає його особистого підписання. Тільки в такому випадку він вважається офіційно врученим.

Проте вже після 16 липня сплине строк, встановлений для оновлення військово-облікових даних. Відтоді навіть за умови фізичної відсутності людини на місці будуть запускати механізм притягнення до адміністративної відповідальності.

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, або повістка повертається і таким чином вважається, що була доправлена", – пояснив речник Міноборони.

Зауважимо, що документ матиме статус врученого (без наявності особистого підпису адресата) на підставі штемпеля Укрпошти з інформацією про дату відправлення.

Нагадаємо, що українці можуть стати на військовий облік за кордоном. Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України відповідно до підпункту 10-1 пункту 1 додатка 2. Для цього чоловік повинен мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ, якщо йому виданий і не втрачений.

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