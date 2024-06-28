Одних мобілізують, а інших - ні: правозахисниця сказала, хто з хлопців до 25 років підлягає призову

Ексомбудсменка звернула увагу на одну категорію військовозобов'язаних

Під час загальної мобілізації до служби в армії можуть призвати військовозобов'язаних, яким ще не виповнилось 25 років. Серед них є ті, хто не проходив військову кафедру, є офіцерами запасу і не навчаються на магістраті, особи, які пройшли строкову службу та українці, які приписані до призовних дільниць за старим законодавством.

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини і ексомбудсменка Людмила Денісова, передає "Еспресо". Вона додає, що в Україні є соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років.

Хто може бути мобілізованим до 25 років, за словами Денісової

Військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

Військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

"Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки", — каже Денісова.

Тут прослідковується соціальна несправедливість, за думкою ексобмудсменки. Той, хто не служив, не має спеціальності з військового обліку і не визнаний обмежено придатним, не може бути мобілізовані до досягнення 25-річного віку, в той час, як в іншого є ймовірність бути мобілізованим.

"Зараз у Верховній Раді групою народних депутатів зареєстровано законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 р. Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. Прошу нардепів підтримати законопроєкт (№11379). По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних", — резюмувала вона.

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