Збіднієте і втратите удачу: що категорично заборонено робити у Страсну п'ятницю

Заборон варто дотримуватися в цей день, щоб не наректи себе на біду

Страсна п'ятниця — один із найсвятіших днів у році. Це п'ятий день Страсного тижня, коли ми згадуємо розп'яття Ісуса Христа. І хоч його не можна називати "святом" у традиційному розумінні, адже в цей день є багато заборон, ця подія важлива для кожного вірянина.

Якщо дотримуватися заборон, ви зможете очистити душу перед Великоднем. Також це спосіб проявити повагу до жертви Сина Божого та об'єднатися з усіма вірянами у молитві.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Влаштовувати гучні святкування

В цей день слід уникнути розваг, веселощів та святкувань. Краще присвятити цей час молитві, та інші та роздумам про жертву Христа. Варто дотримуватися суворого посту і провести день скромно та тихо

Важко фізично працювати

Домашні справи, такі як прибирання чи прання, у період Страсного тижня треба зробити у Чистий четвер. Варто зосередитися на духовному аспекті п'ятниці, а не фізичному.

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Святкувати весілля чи інші урочистості

Весільні церемонії у Страсну п’ятницю церква не благословляє. Це день для скорботи — він припадає на період великого посту. У п’ятницю треба присвятити свої думки спогадами про страждання Христа, ане радості

Їсти м’ясну їжу, молочку

Оскільки триває Великий піст, віряни відмовляються від м’ясних продуктів у Страсну п’ятницю, а іноді й від їжі до вечора. Їжа — задоволення тілесних бажань, а в цей день варто зосередитися на духовності.

Фото: freepik

Рукоділля та шиття

Вважається, що шити, в’язати чи займатися іншими видами рукоділля — це гріх у Страсну п’ятницю. Краще відкласти ці заняття на інший день, щоб не відволікатися від духовних роздумів.

Фото: freepik

Також заборонено сваритися, лихословити, конфліктувати у Страсну п'ятницю. Не можна і випікати паски та фарбувати яйця. Якщо не дотримуватися усіх заборон Страсної п'ятниці, можна повністю втратити удачу і фінансовий добробут на цілий наступний рік.

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