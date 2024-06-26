Десятки тисяч чоловіків залишилися без відстрочки: хто саме та чому

У відомстві зазначають, що намагаються зробити усе, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент

Цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували. Міносвіти України вже оприлюднило відповідний наказ.

У відомстві пояснили, що таке рішення є значною кількістю вступників-чоловіків призовного віку. Тобто навчання на денній чи дуальній формі в аспірантурі надавало право на відстрочку від мобілізації.

Тепер вступати на аспірантуру можна тільки на бюджет на денну форму, а також на заочну форму навчання. Також Міносвіти відкоригувало правила поновлення навчання в аспірантурі.

Окрім цього, у відомстві зазначають, що намагаються зробити усе, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент. Мовиться про уникнення мобілізації.

Набір в аспірантуру 2024 року відбуватиметься виключно за державним замовленням. Бюджетних місць стане вдвічі більше. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах. Але права на відстрочку останні не отримають.

Додамо, що за інформацією міністра освіти і науки Оксена Лісового, кількість бюджетних місць було збільшено з 3200 до 7000.

Лісовий зазначив, що на аспірантуру щороку вступало близько 7-8 тисяч людей на бюджеті та контракті сумарно. У 2024 році було запроваджено єдиний іспит, на який реєструвалися 246 тисяч людей, з них 79% чоловіків. Усього ж було зареєстровано 91,5 тисячі чоловіків мобілізаційного віку.

Раніше "Телеграф" писав, хто з українців може отримати бронь від мобілізації.