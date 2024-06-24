Таких слів багато хто не знає: як українською назвати меню

Збагатіть своє мовлення новими словами

У будь-якій мові існує ціла купа запозичень з інших мов і українська — не виключення. Наприклад, слово "меню", яким називають перелік страв і напоїв, що подаються в кафе, ресторані або барі, має французьке походження і дослівно перекладається як "перелік".

Проте в українській мові є свої, автентичні відповідники. Деякі з них існують давно, деякі зовсім нові, запропоновані сучасними мовознавцями.

Отже, яким словом можна замінити французьке "меню":

стравопис

стравоспис

стравниця

мапа страв

смакопис

стравник

їжосписок

страволік

подаване

стравідник

Щодо перших двох слів, а саме "стравопис" та "стравоспис", то їх часто використовують у своїх творах українські письменники. Подеколи так називають книжку з рецептами, проте найчастіше використовують слова саме на позначення "меню".

Приклади вживання:

"Часто стрічаємо приписи страв вибагливих, скомплікованих у своєму виконанні чи то в щоденниках, чи жіночих часописах, але рідко коли знаходимо такі, що їх із користю для здоровля можна вставити до наших стравосписів". (Нова хата, 1939)

"Оксанич, поки Марк вивчає стравопис прямо біля шинквасу, йде і сідає поближче до дверей, щоби розчути бурмотіння вокзального музиканта…" — Світлана Поваляєва, Сімурґ, 2006.

"Ґастон зиркнув у стравопис", — Еріх Марія Ремарк, Життя в позику, переклад Роми Попелюка та Юрія Винничука, 2014.

"Як оповідає одна кореспонденція, на стіні біля каси у такій "щасливо-радісній" совєтській харчівні висить стравоспис , але робітники ніколи його майже не читають, бо вони вже давно розгадали, що під різними назвами дають все ту саму страву", — Український доброволець, 63/1944

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