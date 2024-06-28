Забудьте о словах-паразитах раз и навсегда: как красиво заменить "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Телеграф" поможет вам овладеть родным языком
С каждым днем в Украине все больше людей переходят на украинский язык, что не может не радовать. Но в нашем обществе до сих пор есть люди, которые употребляют слова-паразиты. Касается это слов: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".
"Телеграф" ссылаясь на образовательный портал "Соловьину надо знать" расскажет, как хорошо их можно заменить на родной язык.
Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:
- вместо "блін", — "трясця";
- "фігушки" можно заменить на "дзуськи";
- "капєц", — "лишенько", "жах";
- "тіпа", — "ніби";
- "кстаті", — "до речі";
- "воопщє", — "взагалі";
- "канєшно", — "звісно";
- "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
- "корочє", — "одним словом".
Хотим заметить, что это, конечно, далеко не полный список русских слов, которые желательно искоренить с украинского языка, однако с чего-то надо начинать.
Ранее "Телеграф" писал, какими "популярными" словами говорит украинская молодежь. А также мы рассказывали, как правильно употреблять отчество "Игоревич".