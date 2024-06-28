Забудьте о словах-паразитах раз и навсегда: как красиво заменить "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"

"Телеграф" поможет вам овладеть родным языком

С каждым днем в Украине все больше людей переходят на украинский язык, что не может не радовать. Но в нашем обществе до сих пор есть люди, которые употребляют слова-паразиты. Касается это слов: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".

"Телеграф" ссылаясь на образовательный портал "Соловьину надо знать" расскажет, как хорошо их можно заменить на родной язык.

Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:

вместо "блін", — "трясця";

"фігушки" можно заменить на "дзуськи";

"капєц", — "лишенько", "жах";

"тіпа", — "ніби";

"кстаті", — "до речі";

"воопщє", — "взагалі";

"канєшно", — "звісно";

"чуть-чуть", — "ледь-ледь";

"корочє", — "одним словом".

Хотим заметить, что это, конечно, далеко не полный список русских слов, которые желательно искоренить с украинского языка, однако с чего-то надо начинать.

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