Укр

Забудьте о словах-паразитах раз и навсегда: как красиво заменить "капєц", "блін", "тіпа", "корочє"

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Забудьте о словах-паразитах раз и навсегда: как красиво заменить "капєц", "блін", "тіпа", "корочє" Новость обновлена 28 июня 2024, 14:07

"Телеграф" поможет вам овладеть родным языком

С каждым днем в Украине все больше людей переходят на украинский язык, что не может не радовать. Но в нашем обществе до сих пор есть люди, которые употребляют слова-паразиты. Касается это слов: "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".

"Телеграф" ссылаясь на образовательный портал "Соловьину надо знать" расскажет, как хорошо их можно заменить на родной язык.

Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:

  • вместо "блін", — "трясця";
  • "фігушки" можно заменить на "дзуськи";
  • "капєц", — "лишенько", "жах";
  • "тіпа", — "ніби";
  • "кстаті", — "до речі";
  • "воопщє", — "взагалі";
  • "канєшно", — "звісно";
  • "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
  • "корочє", — "одним словом".

Хотим заметить, что это, конечно, далеко не полный список русских слов, которые желательно искоренить с украинского языка, однако с чего-то надо начинать.

Ранее "Телеграф" писал, какими "популярными" словами говорит украинская молодежь. А также мы рассказывали, как правильно употреблять отчество "Игоревич".

Теги:
#Украинский язык #Правила #Разговор #Правописание