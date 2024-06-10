Ніяких звернень "Микола" та "Миколаєвич": як правильно за новим правописом української мови

Існує просте правило

В українській мові від моменту набуття чинності нового правопису з травня 2024 року змінились правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен. У цей список потравило й ім'я Микола.

"Телеграф" розповість, чому не правильно казати "Миколаєвич" та звертатись у кличному відмінку "Микола".

Ім'я Микола одне з найпоширеніших в Україні, за даними проталу "Рідні" його носить понад 940 тисяч осіб. Попри це, з проблемою правильного відмінювання та створення по батьковій деякі люди й досі стикаються.

Як правильно звертатися до Миколи?

Коли хтось гукає чоловіка на вище вказане ім'я слід казати "Миколо", а не "Микола". За чинним правописом, закінчення кличного відмінка "о". У множині ж вірним варіантом буде "Миколи".

Як правильно утворювати по батькові від Миколи?

Для цього існує досить легке правило, яке допоможе усім людям, що вагаються.

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.

Тобто не "Миколаєвич", а "Миколайович" буде правильно. В українській мові немає суфіксів на -євич для по батькові.

Нагадаємо, що українською правильно Ігорович, а не Ігоревич або Ігорьович.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно звертатись до Віталія та утворювати по батькові.