День святого Георгія Побідоносця: що заборонено робити сьогодні, щоб уникнути невдач

Враховуйте головні традиції та заборони цього свята

У середу, 23 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять Георгія Каппадокійського, відомого як Георгій Побідоносець. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 6 травня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

День святого великомученика Георгія Побідоносця — одне з шанованих свят у християнській традиції. Святий Георгій, який жив у III столітті, був римським воїном, відомим своєю хоробрістю та глибокою вірою. Він відмовився поклонятися язичницьким богам і не став зрікатися Христа, за що зазнав жорстоких мук і був страчений. Його подвиг став символом стійкості та вірності своїй вірі.

Одне з найвідоміших переказів про Георгія Побідоносця — це історія про те, як він врятував місто від чудовиська, яке мешкало у водах неподалік Бейрута (Ліван). Він вразив змія (дракона) списом.

Що можна робити 23 квітня:

Цього дня віряни відвідують храм і моляться святому Георгію, просячи його про захист, добробут та допомогу у справах;

Це також день, коли народна традиція радить збирати перші весняні трави, такі як м’ята, череда, мати-й-мачуха, які потім використовуються в лікувальних цілях. Вважалося, що трави, зібрані в цей день, мають особливу силу;

Святий Георгій асоціюється з проявом мужності, чесності та прагненням захищати слабких. Цього дня необхідно робити добрі вчинки та допомагати нужденним.

Що можна і не можна робити у день святого Георгія Побідоносця

Що не можна робити 23 квітня:

День святого Георгія Побідоносця — це день миру і примирення, тому слід уникати сварок та конфліктів;

Цього дня віряни мають звернути більше уваги на молитви, відвідати церкву, а не займатися тяжкою працею;

Існують народні прикмети, які свідчать, що у день святого Георгія не варто стригти волосся, бо це може призвести до невдач у майбутньому;

У народі вважається, що в день святого Георгія не можна займатися рукоділлям, таким як в’язання чи шиття. Це може спричинити нещастя;

Також було заведено утримуватись від великих покупок чи укладення угод, вважаючи, що такі дії можуть призвести до неприємних наслідків чи фінансових втрат.

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