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Отдельные получатели субсидий могут обратиться за продолжением выплат: кого это касается

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Помощь можно получить несколькими способами
Помощь можно получить несколькими способами. Фото Коллаж "Телеграфа"

За продолжением выплат можно обратиться только до 1 июля

Чтобы не лишится субсидии, украинцам нужно подать до 1 июля в Пенсионный фонд (далее — ПФУ) необходимые документы. В этот же строк для продолжения выплат в ПФУ нужно обратиться получателям жилищных субсидий и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.

Об этом говорится на сайте ПФУ. Они напомнили о необходимости обратиться за продолжением выплат.

Сделать это можно несколькими способами:

  • через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтовым отправлением – на адрес органа Фонда;
  • онлайн – через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

Также в ПФУ отметили, что напоминание о необходимости обращения размещено в личном кабинете на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Ознакомиться с ним можно в разделе "Мои сообщения", в рубрике "Индивидуальные сообщения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому невозможно назначить субсидию. Случаи невозможности назначения выплаты описаны на сайте Кабмина, однако в каждом из них есть определенные исключения.

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