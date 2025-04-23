МЗС України викликало посла Китаю на серйозну розмову

Україна сподівається, що Китай утримається від допомоги росіянам

Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю для обговорення питань, пов’язаних з участю громадян країни у війні на боці росіян. Також було обговорено питання участі китайських компаній у підтримці російської економіки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужба МЗС. Зазначається, що посол КНР Ма Шенкунь зустрівся із заступником глави МЗС Євгеном Перебійнісом.

"Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР", — сказав він.

Українські спецслужби передали китайській стороні всі необхідні докази, а МЗС закликало Пекін вжити заходів щодо припинення підтримки Росії у війні проти України. Там висловили сподівання, що азійська країна утримається від подальших кроків, які можуть стати на заваді двостороннім відносинам.

Як повідомлялося раніше, українські військові нещодавно взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії на Донеччині. Президент Зеленський додав, що всього в лавах окупаційної армії воюють щонайменше 155 китайців.

Західні ЗМІ стверджують, що Китай відправляв офіцерів до Росії для вивчення досвіду сучасної війни, посилаючись на колишнього чиновника американської розвідки, повідомляє, що ці офіцери з дозволу керівництва Пекіна відвідували передову.