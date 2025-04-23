Скоро можуть закрити і цю "лавочку". Хто зі студентів лишиться відстрочки у 2025

Відстрочку від мобілізації хочуть прибрати для певної категорії студентів-чоловіків

Студенти в Україні не підлягають мобілізації, адже вони мають відстрочку. Однак у Кабінеті Міністрів планують прибрати одну з підстав, яку чоловіки використовують для ухилення від служби.

Кабмін пропонує позбавити права на відстрочку студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти й здобувачів фахової передвищої освіти, які пішли навчатись після 25 років. Про це йдеться у законопроєкті ""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти".

Водночас відстрочення від мобілізації надаватиметься здобувачам вищої освіти на строк виконання освітньої програми.

У проєкті також є норма, яка передбачає відстрочку для здобувачів освіти в закладах освіти України, які здобувають освіту за рівнем, який є наступний і вищий за попередній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як студенту продовжувати свою відстрочку. Для цього існує два способи — подати заявку через застосунок "Резерв+" або звернутись до ТЦК за місцем військово обліку.