США розривають союз з Україною — Welt

У Європи тепер залишився лише один вибір

Після приходу до влади Дональда Трампа США по суті зруйнували альянс з Україною. Також Вашингтон почав підривати фундамент світового порядку, в якому Європа відчувала себе у безпеці протягом десятиліть.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Welt. Там нагадали, що Україна вже три роки захищається проти російської армії, що перевершує за чисельністю, а західні союзники допомагають зброєю, грошима і санкціями. Однак цього не вистачає, щоб зупинити Володимира Путіна, а тепер здається, що його тактика вичікування дає результати.

"США під керівництвом Дональда Трампа фактично розірвали союз з Україною. Американський президент веде переговори з Путіним одноосібно щодо завершення війни — без участі України та без участі Європи", — йдеться у матеріалі.

Наголошується, що йдеться не лише про те, що Трамп повертає Путіна на світову арену та готовий виконувати його вимоги, а й про те, що він покладає провину за війну на Україну.

"Захисник вільного світу покладає частину провини на суверенну націю, чиє населення зазнає бомбардувань, тортур і зґвалтувань? І таким чином підтримує кремлівську теорію змови? Ця стратегія не просто невірна. Вона дуже небезпечна", — пише видання.

Автори матеріалу зазначають, що Європа тепер має лише один вихід — нарощувати свої оборонні витрати, зробити все можливе, щоб допомогти Україні та готуватися захищати себе самостійно.

"Віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції безпеки запитав, чи ми, європейці, розуміємо взагалі, що саме захищаємо. Відповідь така: ми боремося за свободу — за те, щоб суверенні нації самі визначали свою долю", — сказано в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, після переговорів делегацій США та Росії в Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.