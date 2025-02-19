"Ніхто не може змусити Україну здатися": у МЗС зробили гучну заяву після нових слів Трампа

Україна не збирається здаватися

Україна продовжуватиме боротьбу за своє право на існування. Крім того, вона не погоджуватиметься на капітуляцію.

Про це написав глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у своєму профілі у X. За його словами, наша країна вже змогла пережити найжахливішу військову атаку в історії сучасної Європи.

Він зазначив, що український народ і президент Володимир Зеленський відмовилися піддаватися тиску Володимира Путіна і вже пережили три роки тотальної війни.

"Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоюватимемо своє право на існування", — додав він.

Як повідомлялося раніше, після переговорів делегацій США та Росії в Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.

Політолог Роман Єделєв повідомив "Телеграфу", що Трамп та частина його радників живуть у світі російської пропаганди. Тому зараз Україні треба сфокусуватися на тому, щоб давати відповіді на неправдиві заяви.