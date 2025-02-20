Майже вдвічі зросте тариф на вивіз сміття: за це в одному з міст обіцяють покращення

Поточний тариф не покриває потреби підприємства

У Калуші готуються підняти тариф на вивезення сміття, що вже викликало невдоволення місцевих мешканців. Водночас в компанії наполягають — вартість вища не тільки тому, що зросли витрати на матеріали та ремонти, а підприємство є збитковим.

Зокрема, відтепер у новому тарифі враховані додаткові потреби щодо вивезення великогабаритного та ремонтного сміття. Новий тариф для жителів міста становитиме 55,55 грн на місяць (це на 22 грн більше, ніж раніше), а в селах громади — 48,25 грн (додатково 14,49 грн). Норми вивезення великогабаритного сміття (0,005 куб. м на рік на одну людину) та ремонтного сміття (0,015 куб. м на рік на одну людину) вже в нього включені.

Послуги з вивезення великогабаритного та ремонтного сміття надаватимуться:

для жителів міста на вул. Хмельницького, 82 буде створено пункт приймання сміття, куди можна буде привезти непотрібні речі у будь-який зручний час.

для мешканців сіл передбачено вивезення великогабаритного сміття прямо з подвір'я один раз на місяць, якщо техніка зможе заїхати на вулицю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в інших містах також переглядають тариф на вивіз сміття. Зокрема, в Ізмаїлі він зросте на 13%.