Це місце окуте легендами: який вигляд має та як знайти таємниче озеро в Карпатах

Озеро Журавлине – це місце, що зачаровує своєю красою, атмосферою та легендами

Озеро Журавлине, що розташоване неподалік від села Кам’янка у Львівській області, по праву вважається одним із найбільш містичних озер України. Його темні води, загадковий плавучий острівець та численні легенди роблять це місце особливим та таємничим. Висота, на якій знаходиться озеро, становить 572 метри над рівнем моря, а дорога до нього прокладена кам'янистою стежкою, що веде через мальовничий ліс.

Звідки така назва

По одній версії, озеро отримало назву "Журавлине" через те, що тут росла журавлина, а поблизу гніздилися журавлі. Водночас його ще називають "Мертвим озером", оскільки у водоймі майже не водиться живність. Причиною цього є процеси гниття органіки, через які у воді накопичується вуглекислий газ та сірководень. Вони утворюють бульбашки, що піднімаються на поверхню, додаючи озеру ще більш загадкового вигляду.

Мертве озеро Фото: Instagram/kremsagram

Особливістю озера є плавучий острівець, що утворився зі сплетіння коріння, гілок та трав. Він може змінювати своє розташування, рухаючись ближче чи далі від берегів. На нього краще не ступати, адже можна легко провалитися у воду. А глибину озера досі не вдалося точно визначити через численні підводні перешкоди.

Так виглядає озеро з висоти Фото: Instagram/anneta_kors

Які легенди ходять про Мертве озеро

З Мертвим озером пов’язано багато легенд. Одна з найвідоміших говорить, що в його водах живуть русалки, які заманюють чоловіків на дно. Ще одна з легенд розповідає про людей, які колись заблукали у цих непрохідних місцях і так і не змогли вибратися.

Як дістатись озера

Якщо ви хочете побачити це озеро на власні очі, дістатися до нього можна кількома способами. Громадським транспортом слід спершу доїхати потягом до Львова, а звідти автобусом до села Дубина. Від автобусної зупинки потрібно перейти через міст річки Опір до КПП, де необхідно сплатити вхідний збір. Далі шлях веде до Кам’янецького водоспаду, після чого слід рухатися кам'янистою стежкою вгору. Для тих, хто подорожує власним транспортом, зручніше рухатися трасою Київ-Чоп, а біля села Дубина повернути ліворуч, перетнути залізничний переїзд і міст, після чого продовжити рух до пропускного пункту. Однак слід бути обережним, оскільки дорога після з’їзду з траси має чимало нерівностей.