Чому вибори наразі неможливі: нардеп Корнієнко пояснив

Росія щодня атакує Україну безпілотниками та ракетами, то чому вона зупиниться під час виборів

Американці фактично вимагають провести вибори президента в Україні, зважаючи на те, що термін Зеленського давно завершився. Та й, за словами Трампа, рейтинг довіри до українського президента наразі складає 4% (хоча насправді 57%, за даними КМІС). Та яким би не був рейтинг Зеленського, вибори наразі провести неможливо.

Так вважає народний депутат, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Свої слова він пояснив у коментарі "Телеграфу".

"Зараз говорити про вибори під час дії воєнного стану, під час активних бойових дій, якісь дати називати, це спонукати до того, щоб прямо зараз це починати робити. Запускати виборчий процес. Це неможливо просто. З точки зору безпекових критерів, жодні вибори не будуть визнані демократичними при такій небезпеці", — каже нардеп.

Річ у тім, що Росія щодня і щоночі б’є по Україні шахедами і ракетами. Вони летять не лише про енергетичній інфраструктурі, але й по житлових будинках. Так само вони можуть летіти і по дільницях для голосування. І всього за тиждень вони виб’ють тисячу дільниць (їх залишилось 20 тисяч всього). До війни Україна мала 33 виборчих дільниць.

"Це один маленький приклад. Я не кажу вже про військових, які не зможуть піти у відпустку, щоб балотуватися. Ми обмежуємо їх права просто.

Я вже не кажу про закордонних українців. Об'єктивно пів року – це нормальний термін, з точки зору закордонних українців, щоб там щось організувати, якісь додаткові місця для голосування. І то не в усіх країнах. Це мінімум пів року. Тому називати дати – це спекуляція зараз. Ясно, що будь-які спекуляції спрямовані на те, щоб нас тут розхитати, вивезти з рівноваги, щоб ми почали сваритися. Це на руку ворогу зараз", — пояснює народний обранець.

Крім того, за словами Корнієнка, політично і технічно не розглядаються варіанти електронного голосування.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, що робитиме Україна, якщо США зупинять допомогу. Зважаючи на останні заяви Трампа, така ймовірність є.