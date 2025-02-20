Війну не зупинив, але соломинки повернув: підсумки першого місяця президента США Трампа

До такого шквалу не були готовими ні світ, ні американські інституції

Місяць тому, 20 січня, президент США Дональд Трамп склав присягу на свій другий термін. Відтоді він та його не в міру амбітна команда домоглися рішень, що вплинули не тільки на життя Америки, а й на долю цілого світу.

"Телеграф" згадує, чого саме досягнув Трамп з часу своєї інавгурації.

Перейменував Мексиканську затоку на Американську

Підписав указ, який вимагає від федерального уряду змінити назву Мексиканської затоки на "Американську затоку" на офіційних картах.

Google перейменував Мексиканську затоку на Американську для користувачів Google Maps зі США в лютому. Для мексиканців затока лишилася Мексиканською, а от користувачі по всьому світу бачать дві назви.

Вивів США з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди

21 січня Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров’я. Трамп обґрунтував своє рішення виходу з ВООЗ критикою організації за її реагування на пандемію COVID-19 та за відсутність необхідних реформ.

Скасування Паризької угоди було потрібне для звільнення американських нафтогазових компаній від регулювання, щоб вони могли максимізувати обсяги видобутку.

Помилував учасників штурму Капітолія

Трамп 20 січня помилував майже всіх обвинувачених в участі у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Президент США фактично скасовував юридичні наслідки для всіх, окрім 14 з майже 1590 осіб, яким було висунуто звинувачення у зв’язку зі штурмом. Виняток становлять члени ультраправих організацій Proud Boys і Oath Keepers, чиї терміни ув’язнення закінчилися достроково.

Зупинив найбільшого донора гуманітарної допомоги USAID

Трамп заморозив на 3 місяці фінансування для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), звинувативши його в "нечуваному рівні корупції" та шахрайстві.

USAID був створений президентом Джоном Кеннеді у 1961 році під час Холодної війни для протидії радянському впливу. Зараз агентство відіграє ключову роль у протистоянні США зростаючому впливу Китаю, який активно просуває власну програму зовнішньої допомоги "Один пояс, один шлях".

Нацькував Маска на установи та надав доступ до чутливої інформації

20 січня 2025 року Трамп підписав указ про створення Департаменту урядової ефективності (DOGE). Новий департамент має оптимізувати бюрократію та переглянути витрати уряду, аби уникнути марнотратства.

DOGE вже розпочав перевірки у Міністерстві освіти США, отримав доступ до системи контрактів і виплат за Medicare і Medicaid. Також Маск та співробітники взяли під контроль Управління кадрової служби (OPM) та Управління загальних служб (GSA) разом з їх комп'ютерними системами. Готується фінансовий аудит Пентагону.

Команда DOGE отримала доступ до Федеральної платіжної системи США від Міністерства фінансів. Ця система містить чутливі персональні банківські дані: можна побачити, як кожен американець платить податки, де живе, скільки заробляє, скільки назбирав коштів.

Також система контролює державні витрати, аналізує транзакції та дозволяє вводити обмеження. І в цьому вбачають конфлікт інтересів, адже компанія Маска Space X сама співпрацює з урядом Space X може конкурувати з іншими підрядниками, які отримують федеральні кошти. Наразі немає жодних механізмів, аби уникнути конфлікту.

Важливо зазначити, що хоча Маск і є обличчям DOGE, він не має офіційних повноважень для ухвалення рішень від імені уряду. DOGE не має статусу державного департаменту.

Масові звільнення чиновників

Трамп підписав указ із вимогою для керівників відомств планувати масштабні скорочення персоналу для того, щоб скоротити чисельність федеральних службовців. Відомствам наказали звільнити майже всіх працівників, які перебувають на випробувальному терміні та ще не отримали захисту на державній службі.

Також працівники деяких відомств отримали на email пропозицію: або звільнитися за власним бажанням та отримувати зарплатню до 30 вересня, або — ризикнути та бути звільненими раніше під час якогось із аудитів. Приблизно 75 000 федеральних службовців прийняли пропозицію про відкуп.

Зокрема, звільнили понад 300 співробітників NNSA, які відповідали за управління ядерним арсеналом США. Після втручання Конгресу майже всі звільнені, окрім 25 осіб, були швидко повернуті на роботу.

Дозволив урядовцям давати хабарі за кордоном

Дональд Трамп зупинив дію закону який забороняє американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним посадовцям.

Зокрема, внесені зміни до закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) від 1977 року американський президент пояснив потребами національної безпеки та економічної конкурентоспроможності США.

Відправив нелегальних мігрантів у Гуантанамо

Зараз Білий дім сконцентрувався на депортації великої кількості іммігрантів, які проживають у США без дозволу.

По-перше, Трамп підписав закон, який дозволяє арештовувати та депортувати іммігрантів, якщо проти них порушуються злочини у крадіжках та інших злочинах.

“Валентинка” в офіційному каналі Білого дому в соцмережах

Також було скасовано практику "catch and release", а також призупинено програму з переселення біженців. Також, призупинено низку програм прийому іммігрантів, що стосуються громадян України, Куби, Гаїті та Венесуели.

Окрім цього, США визнали певні міжнародні картелі та організації іноземними терористичними організаціями та оголосили про плани застосувати Закон про чужоземних ворогів 1798 року для боротьби з ними.

5 лютого Пентагон відправив перших нелегальних мігрантів без документів в Гуантанамо. Це слідчий ізолятор на базі ВМС США на Кубі. Мігранти перебувають в ізоляторах на тимчасовій основі – доки їх не транспортують до країни походження або іншого пункту призначення.

Спробував скасувати громадянство за народженням

Дональд Трамп 20 січня підписав указ, що обмежує автоматичне надання громадянства США дітям, народженим у країні від батьків, які не є громадянами або законними постійними жителями.

Але вже за два тижні федеральний суддя у США призупинив дію указу, бо він порушував 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у США.

Повернув пластикові соломинки замість паперових

Підписав указ, який скасовує політику адміністрації Джо Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель виробів із одноразового пластику, зокрема — пластикових соломинок.

Трамп зазначив, що паперові соломинки — "нефункціональні, містять хімічні речовини, які можуть становити загрозу для здоров'я людини; вони дорожчі у виробництві, ніж пластикові; і часто вимагають використовувати кількох соломинок".

Посварився з Канадою

1 лютого президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% — на товари з Китаю. Він пояснив цей крок необхідністю захисту американців. За його словами, це робиться через "велику загрозу нелегальних іноземців і смертельних наркотиків, які вбивають наших громадян".

Канада оголосила про введення 25% мит на американські товари, включаючи алкоголь і фрукти. Аналогічне рішення ухвалила Мексика.

5 лютго Трамп звинуватив Канаду у тому, що та заборонила американські банки. Інформація виявилася неправдою.

Підмочив репутацію перемовника

Трамп днями звинуватив Україну в тому, що війна досі триває, і що її можна було б уникнути, якби він залишався президентом. А згодом і геть назвав Зеленського диктатором. А ще до цього, голова Пентагону Піт Гегсет сказав, що відновлення кордонів України до стану 2014 року наразі неможливе.

Але найголовніше, що турбує Україну та її союзників ЄС, — чи не забув Трамп свого мистецтва досягати вигідних угод, про яке навіть колись писав книги. Мовляв, щоб не здати позиції до початку майбутніх переговорів.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол зазначив, що команда Трампа нібито запропонувала росіянам у ході переговорів таке:

де-факто, визнання окупованих територій України під контролем Росії;

відмова від членства України в НАТО;

відсутність американських солдатів на території України;

виведення військ США із Європи; ослаблення санкцій проти Росії.

Налякав Європу зіткненням з РФ

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно. Також на Мюнхенській конференції європейські лідери висловили занепокоєння щодо можливого зменшення американської підтримки України та того, як це вплине на безпеку континенту. Трамп і його команда натякнули на можливість зміни стратегії США щодо України, що викликало тривогу в Європі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим загрожує поспіх Трампа укласти угоду з Путіним.