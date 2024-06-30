Как украинские имена звучат на китайском: вы удивитесь, услышав своё

Некоторые звуки могут быть сложными для носителей других языков

Популярные в Украине имена довольно необычно звучат на других языках, в том числе и на китайском. Есть небольшая схожесть, но если вы захотите произнести его носителю языка, вам придется постараться, чтобы быть понятыми.

"Телеграф" рассказывает, как на китайском языке правильно написать 10 распространенных имен в Украине. Пять из них — женские, пять — мужские.

Стоит также учесть интересную деталь: китайский язык является тональным. Это означает, что изменение тона при произнесении слова может изменить его значение. В китайском языке существует четыре основных тона.

Кроме того, некоторые звуки могут быть сложными для носителей других языков, особенно звуки, которых нет в их родном языке.

10 популярных имен на китайском языке

Елизавета — 叶莉扎薇塔. Произносим как — Yèlì zhā wēi tǎ.

Анастасия — 安娜斯塔西娅. Произносим как — ānnà sī tǎ xī yà.

Аня — 安妮娅. Произносим как — Ānnī yà.

Екатерина — 叶卡特琳娜. Произносим как — Yè kǎtè lín nà.

Маша — 玛莎. Произносим как — Mǎ shā.

Владислав — 夫拉基斯拉夫. Произносим как — fú lā jī sī lā fū.

Денис — 杰尼斯. Произносим как — Jié nísī.

Макс — 马克斯. Произносим как — Mǎkèsī.

Александр — 阿列山大. Произносим как — Ā liè shāndà.

Андрей — 安德烈. Произносим как — Ān dé liè.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно на украинском говорить — Ганна или Анна.