Отсрочка от мобилизации: девять категорий, которые не смогут ее получить с 1 июля

В то же время более 10 категорий смогут получить такое право

С наступлением июля в Украине меняются правила, по которым военнообязанным предоставляют отсрочку от мобилизации. Часть граждан потеряет право на ее получение.

Действующий закон №3633-IX регулирует положения, по которым может быть предоставлена отсрочка от мобилизации в июле 2024 года. Об этом пишет УНИАН.

В целом девять категорий с 1 июля лишаться права получить отсрочку от службы во время общей мобилизации в стране.

Кто потеряет право на отсрочку в июле 2024

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье и т.д. высшее образование;

украинцы, которые работают на предприятиях, учреждениях и в организациях Министерства обороны;

лица, которые имеют статус "ограниченно годный";

лица, которые были признаны здоровыми во время повторной ВВК;

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные);

лица, которые ухаживают за инвалидом III группы;

лица, которые ухаживают за инвалидом II группы, а для некоторых военнообязанных – которые ухаживают за лицами I и II группы;

многодетные отцы, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (в случае выплаты задолженности отсрочку можно оформить);

родители-одиночки, в том случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

Также стоит добавить, что военнообязанные мужчины, которые получили статус инвалида после 24 февраля 2022 года, нужно повторно пройти врачебно-медицинскую комиссия для подтверждения диагноза.

Кто имеет право на отсрочку с 1 июля

лица, находившиеся в плену;

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

родители трех и более детей младше 18 лет, если они не имеют задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и отцы-одиночки;

ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены или мужа;

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Право на отсрочку имеют также судьи, нардепы, члены Счетной палаты, омбудсмен, работники военных управлений, а также частей Министерства обороны, ВСУ, ГОСТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистами экспертной службы МВД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с каким уровнем IQ точно не мобилизуют на службу.